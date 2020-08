Prawie siedem kilogramów szczęścia. Gigantyczny noworodek w śląskim szpitalu

Maja przyszła na świat 3 sierpnia. Na sali porodowej zaskoczyła lekarzy i swoją mamę. Dziewczynka waży 6 kilo i 680 gramów. Mierzy 66 cm. Jest jednym z największych noworodków w Polsce.

Dziewczynka je tyle, co 4-5 miesięczne dziecko

Dziewczynka urodziła się przez cesarskie cięcie. Lekarze spodziewali się większej wagi niż zwykle, ale nie aż takiej. - Ze szczerym zdziwieniem wydobywaliśmy to dziecko, było bardzo duże. Już po wydobyciu dziecka te masę określiliśmy na powyżej 6 kg, bo tak nam się wydawało. Tak dużego dziecka jeszcze nigdy w życiu nie widziałem - powiedział Dariusz Piecha, kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego w Piekarskim Centrum Medycznym.

ZOBACZ: Noworodek rekordzista w poznańskim szpitalu

- Mama jest po cięciu [cesarskim- red.] więc nie może podnosić tego dzieciaczka - mówi Joanna Wojcieszczyk-Bacia, kierownik oddziału noworodkowego w Piekarskim Centrum Medycznym. Personel szpitala pomaga mamie w przewijaniu, ubieraniu i karmieniu. Dziewczynka je tyle co 4-5 miesięczne dziecko.

WIDEO: wyjątkowo duży noworodek w śląskim szpitalu

Rekordowe noworodki

Maja to nie jedyny wyjątkowo duży noworodek, który w ostatnim czasie przyszedł na świat w Polsce. Pod koniec października w poznańskim szpitalu urodził się Aleksander. Chłopiec ważył 5 kilogramów i 660 gramów. Obojgu do rekordu sprzed 13 lat trochę jednak zabrakło. Kacper ze Szczecina ważył ponad 7 kilo.

ZOBACZ: Noworodek rekordzista. Gdy się urodził, ważył zaledwie 268 gramów

Duża waga u noworodków zdarza się coraz częściej. Powody są różne. - Jeden z najczęstszych to cukrzyca u ciężarnych albo cukrzyca przed ciążą - wyjaśnia Piecha. W górę poszła też ostatnio średnia waga noworodków - to już to już ponad 3,5 kg.

WIDEO - Premier nie podniesie się z tej sytuacji - Siemoniak o zakażeniach w "Graffiti" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/sgo/ Polsat News