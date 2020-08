Holandia: Polak ratował troje niemieckich dzieci. Sam zginął w morzu

Do wypadku doszło w niedzielę 2 sierpnia na plaży Julianadorp na północ od Amsterdamu. Na niestrzeżonej plaży, na której nie było żadnych flag informujących kąpiących się, że ryzykują, bo morze jest niespokojne, zauważono troje dzieci, które miały się topić.

Polak skoczył ratować troje dzieci

Dzieci z niemieckiej rodziny, która przyjechała do Holandii na wakacje wyciągnął z wody 37-letni Polak, który rzucił się na pomoc. Mężczyzna wszedł w fale i podpłynął, aby je uratować - podał serwis nos.nl.

"Jednak potem nie wypłynął" - poinformowała holenderska Straż Przybrzeżna, która koordynowała wielogodzinne poszukiwania.

Na miejsce przybył ratownik, który stacjonuje w Julianadorp oraz brygada ratunkowa z pobliskiego Callantsoog. Specjalistyczne służby pojawiły się na miejscu w około 7-8 minut od zgłoszenia - pisze holenderski dziennik "Nederlandse Omroep Stichting".

Poszukiwania z lądu, morza i powietrza

W poszukiwaniach Polaka brały udział w poszukiwaniach brały udział łodzie ratunkowe Królewskiej Morskiej Służby Ratowniczej, jednostki Holenderskiej Brygady Ratunkowej, helikopter SAR i samoloty Straży Przybrzeżnej.

Holenderska Straż Przybrzeżna poinformowała, że mężczyzna został w innym miejscu wyrzucony na brzeg przez fale.

