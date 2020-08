Znaleźli się na bezludnej wyspie. Uratował ich napis "SOS" na piasku

Mężczyźni od razu dostali świeżą wodę i jedzenie; nie mieli poważniejszych obrażeń.

Cała trójka wyruszyła łodzią z atolu Puluwat 30 lipca i zamierzała przepłynąć ok. 27 mil na atol Pulap. Ale żeglarze zboczyli z kursu i skończyło im się paliwo.

Trzy dni czekali, aż ktoś zauważy z góry ich napis "SOS", wyrzeźbiony w piasku na plaży. W końcu dostrzegli go z samolotu szukający ich australijscy i amerykańscy ratownicy.

Zostali przetransportowani do domu

Jak podał australijski resort obrony, rozbitkowie zostali odnalezieni w niedzielę, ok. 118 mil od miejsca, skąd wyruszyli. Podebrał ich śmigłowiec z australijskiego okrętu Canberra, który płynął właśnie na ćwiczenia morskie u wybrzeży Hawajów i został poproszony o wsparcie.

A huge shout out to HMAS Canberra and its embarked aviation assets for working together with partners in the Pacific to locate the three-person crew that had been missing for nearly three days in Micronesia #YourADF #PacificFamily pic.twitter.com/6MCUSWTqZM