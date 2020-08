Czarna seria wypadków ciągników rolniczych. Nie żyją cztery osoby

W ciągu trzech dni w Małopolsce doszło do 6 wypadków kierujących ciągnikami rolniczymi podczas prac polowych. W czterech z nich kierowcy ponieśli śmierć.

Pierwszy z serii wypadków miał miejsce w czwartek. 71-letni mieszaniec Klikuszowej został przygnieciony przez ciągnik, po tym jak uderzył w drzewo na posesji. Poszkodowany przeżył, ale z urazem nogi przewieziono go do szpitala.

ZOBACZ: Ciągnik przygniótł mężczyznę. 59-latek stracił życie



Kilka godzin później, w Sieniawie, 47-letni mężczyzna jechał ciągnikiem z przyczepą samozbierającą po łące. Nagle na wzniesieniu traktor wywrócił się przygniatając mężczyznę. Zmarł przed przyjazdem karetki pogotowia.

Dwie ofiary śmiertelne jednego dnia



W piątek w Ochotnicy Górnej 49-latek kosił trawę na bardzo stromej łące. W pewnym momencie ciągnik wywrócił się przygniatając mężczyznę. Rannego znalazł jego syn i wezwał służby ratunkowe. Niestety życia kierowcy nie udało się uratować.



Tego samego dnia w Rabie Niżnej 43-letni kierujący ciągnikiem w trakcie wykonywania prac rolniczych doprowadził do wywrócenia pojazdu, który go przygniótł. Mężczyznę do szpitala w Krakowie przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarze nie zdołali jednak uratować mu życia.

KWP Kraków 49-latek kosił trawę na bardzo stromej łące. Zginął, gdy ciągnik przewrócił się i go przygniótł

W sobotę w Olszowej koło Zakliczyna doszło do podobnego zdarzenia. Na wzniesieniu ciągnik przygniótł 67-letniego mężczyznę, który zwoził z pola bale słomy. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności i trzeźwości



Po południu, w Lipinach koło Dąbrowy Tarnowskiej, 38-latek zjechał do pobliskiego rowu melioracyjnego. Ciągnik przewrócił się i przygniótł go. Śmigłowiec LPR przetransportował rannego do szpitala w Tarnowie. Lekarze jego stan określają jako ciężki.

ZOBACZ: Maszyna wyrwała rękę rolnikowi. 43-latek o własnych siłach powiadomił służby



Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac polowych, w szczególności na nierównym i stromym terenie, jak również o zachowanie stanu trzeźwości, który w podobnych przypadkach jest często powodem tragicznych wypadków.

WIDEO - Sasin o Polakach wracających z zagranicy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl