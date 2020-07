Maszyna wyrwała rękę rolnikowi. 43 -latek o własnych siłach powiadomił służby

To już kolejny wypadek podczas prac polowych, do którego doszło w ciągu ostatnich tygodni. Tym razem prasa rolująca wciągnęła, a następnie wyrwała rękę rolnika.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. południa w Starokrzepicach (woj. śląskie). Z informacji, które dotarły do dyżurnych kłobuckiej komendy, wynikało, że w wypadku przy pracach polowych ucierpiał mężczyzna.

Sam zawiadomił służby

Na miejscu okazało się, że 43-letni mieszkaniec gminy Krzepice w takcie wykonywania prac polowych, zauważył, że w prasie rolującej doszło do awarii. "Mężczyzna postanowił sam usunąć usterkę i założyć sznurek. Jednak wcześniej nie wyłączył maszyny i prasa cały czas się obracała. W pewnym momencie, w trakcie montażu sznurka, maszyna wciągnęła prawą rękę mężczyzny i wyrwała mu ją na wysokości ramienia"– jak informuje zespół prasowy śląskiej policji.

Podczas wypadku niestety nie było w pobliżu nikogo, kto mógłby udzielić mu pomocy. 43-latkowi udało się samodzielnie wyłączyć maszynę i wyciągnąć rękę z prasy. Mężczyzna powiadomił służby o nieszczęśliwym zdarzeniu.

Na miejscu zjawił się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany rolnik został przetransportowany do jednego z częstochowskich szpitali. Śledczy szczegółowo badają okoliczności wypadku.

Zagrożenie dla operatora i obserwatorów

"Pracujące maszyny stanowią duże zagrożenie dla samego operatora, jak również dzieci, które nie zawsze potrafią przewidzieć skutki ich działania. Dlatego rodzice nie powinni zezwalać dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac, zwłaszcza przy użyciu maszyn rolniczych oraz zabaw i poruszania się w ich pobliżu podczas działania urządzeń" – przypomina policja.

"Zadbajmy o to, by dzieci bawiły się w bezpiecznej odległości od niebezpiecznych sprzętów i narzędzi. Pamiętajmy, że nawet podczas obserwowania pracy rodziców lub przebywania w otoczeniu maszyn i zwierząt gospodarczych należy zachować szczególną ostrożność"– apelują służby.

