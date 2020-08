500 plus w bonach? Wicepremier Emilewicz wyjaśnia

Nie ma mowy o zamianie 500 plus na bon, nic takiego nie padło w mojej wypowiedzi - zapewniła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w wypowiedzi dla "Super Expressu".

- Nie ma mowy o zamianie 500 plus na bon, nic takiego nie padło w mojej wypowiedzi. I chciałabym uspokoić wszystkich Polaków, beneficjentów programu 500 plus i panią premier Beatę Szydło, że nie ma absolutnie żadnych planów zmiany programu 500 plus - powiedziała Emilewicz.

Zwróciła uwagę, że ten program od początku był przygotowany jako systemowe, bezpośrednie wsparcie dla rodzin. - Nie ma i nie było dyskusji o tym, że administracja publiczna rości sobie prawo, w jaki sposób przekazywać albo nakazywać rodzinom wykorzystywanie tych środków - podkreśliła wicepremier. - Mówiąc o formacie bonu, mówiłam o tym, że jeżeli podobne programy się pojawią, to taka cyfrowa formuła pozwoli w sposób dokładny odzwierciedlić intencje ustawodawcy - dodała minister. Wcześniej ewentualny zamiar wypłaty 500 plus w formie bonów skrytykowała twórczyni programu europosłanka Beata Szydło. "To pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia. Wprowadzanie takich pomysłów do debaty publicznej podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami. Aż się ciśnie na usta: Nie idźmy tą drogą!" - napisała była premier na Twitterze. Program #Rodzina500plus w postaci „bonów” to pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia. Wprowadzanie takich pomysłów do debaty publicznej podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami. Aż się ciśnie na usta: Nie idźmy tą drogą! — Beata Szydło (@BeataSzydlo) August 2, 2020

