Szef Pentagonu: umowa z Polską "zwiększy odstraszanie" Rosji

Esper w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Pentagonu przekazał, że "EDCA zwiększy odstraszanie Rosji, wzmocni NATO i uspokoi naszych sojuszników". - Wysunięta obecność w Polsce, na wschodniej flance NATO, poprawi naszą strategiczną i operacyjną elastyczność - ocenił.

- Gratulujemy negocjatorom tego ważnego kamienia milowego dla stosunków polsko-amerykańskich i naszego zbiorowego bezpieczeństwa transatlantyckiego - dodał amerykański minister obrony.

Pleased to see the Enhanced Defense Cooperation Agreement move forward between the US & Poland. A stronger presence on NATO’s eastern flank improves our strategic & operational flexibility, deepening our strong defense cooperation. Thanks to @mblaszczak @StateDeptPM @USAmbPoland