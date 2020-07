Donald Trump pogratulował Andrzejowi Dudzie

"Gratuluję mojemu przyjacielowi prezydentowi Andrzejowi Dudzie z Polski jego historycznej reelekcji!" - napisał na Twitterze amerykański przywódca. Dodał, że oczekuje "dalszej ważnej wspólnej pracy w wielu sprawach, w tym w obronności, handlu, energii i bezpieczeństwie telekomunikacyjnym".

Congratulations to my friend President @AndrzejDuda of Poland on his historic re-election! Looking forward to continuing our important work together across many issues, including defense, trade, energy, and telecommunications security!