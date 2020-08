Mniej bogatych Amerykanów, ale i tak jest ich ponad 100 milionów

W miesiącach pandemii liczba zamożnych mieszkańców USA zmalała o 12 procent. Jednak nadal ponad 100 milionów Amerykanów wydaje dziennie co najmniej 110 dolarów. Wartość ta jest definiowana jako międzynarodowy próg uznania człowieka za bogatego.

World Data Lab przygotował raport o wydatkach konsumenckich we wszystkich stanach i hrabstwach USA oraz sformułował prognozy do 2032 roku. Wynika z nich, że w Stanach Zjednoczonych odsetek bogatych obywateli jest bardzo wysoki, a będzie jeszcze większy.

Mapa bogactwa

Liczba zamożnych Amerykanów zmniejszyła się o ponad 12 procent od wybuchu epidemii koronawirusa. Nadal jednak ponad 100 milionów obywateli USA przeznacza na wydatki co najmniej 110 dolarów dziennie. Grupa ta wyda około 7,2 biliona dolarów w 2020 roku i 9,6 biliona dolarów w 2030 roku.

Około połowa (53 miliony) bogatych Amerykanów jest skoncentrowana w 10 stanach: Kalifornii (12,8 mln), Teksasie (7 mln), Nowym Jorku (6,4 mln), Florydzie (6,2 mln), Pensylwanii (4,4 mln), Illinois (3,6 mln) ), New Jersey (3,4 mln), Karolinie Północnej (3 mln), Ohio (3 mln) i Georgii (3 mln).

ZOBACZ: Pracownicy Facebooka nie wrócą do biur. Amerykańskie korporacje wydłużają pracę zdalną

Ludzie zamożni w tych 10 stanach, należących do najbardziej zaludnionych w kraju, reprezentują siłę nabywczą szacowaną na ponad 3,6 biliona dolarów rocznie. Jest to około 30 proc. całkowitej siły nabywczej USA. Średnio bogata osoba w każdym z 10 stanów wydaje ponad 69 tys. dolarów rocznie.

Najlepiej sytuowani ludzie zwykle mieszkają na obszarach metropolitalnych. Są jednak wyjątki. Część z najbogatszych hrabstw znajduje się na terenach o niskiej gęstości zaludnienia - na północnym wschodzie, zwłaszcza w New Hampshire, Vermont, Massachusetts i Connecticut, a także w Kolorado i Wyoming na zachodzie.

Ponad 40 procent ludzi w tych stanach wydaje dziennie ponad 100 dolarów. Przewiduje się, że do 2030 roku ten próg osiągnie ponad połowa mieszkańców. Prawdopodobnie pierwszymi dwoma stanami, które przekroczą poziom 50 proc. staną się New Hampshire i Connecticut.

Regres w 2020 roku, a potem hossa

Na podstawie nowych prognoz wyliczono, że bogaci mieszkańcy Stanów Zjednoczonych do końca 2020 roku będą mieli dzienną siłę nabywczą na poziomie 19,8 miliardów dolarów - średnio 194 dolary na osobę. Będzie to regres o 3,5 miliarda dolarów w porównaniu z 2019 rokiem, co uczyni zamożnych Amerykanów grupą dotkniętą największym na świecie spadkiem wydatków spowodowanych przez Covid-19.

Jednak przewiduje się, że w najbliższym dziesięcioleciu bogaci Amerykanie będą najszybciej rozwijającą się częścią tamtejszego społeczeństwa. W 2030 roku liczba ludzi zamożnych wzrośnie o 28 proc., a ich siła nabywcza o 33 proc. Z prognoz wynika, że dzienna siła nabywcza bogatych obywateli USA wzrośnie do 26,4 miliarda dolarów, co będzie stanowić średnio 201 dolarów dziennie na osobę.

Tekst powstał we współpracy z portalem comparic.pl

WIDEO - Chłopcy wyskoczyli z 3. piętra. Uciekali przed pożarem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jacek Walewski