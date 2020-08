Przemysł wychodzi z zapaści. Najlepsze nastroje od ponad roku

Lipiec przyniósł wyraźną poprawę sytuacji w polskim przemyśle. Wskaźnik PMI wzrósł do 52,8 punktu, a to oznacza, że wśród przedsiębiorców optymiści zyskali przewagę nad pesymistami.

PMI dla polskiego przemysłu, obrazujący stan nastrojów w całym sektorze gospodarki, od końca czerwca do końca lipca wzrósł z 47,2 do 52,8 punktu. To wynik znacznie wyższy niż się spodziewano, bowiem ekonomiści liczyli, że wskaźnik w najlepszym razie osiągnie poziom 50 punktów.

Szybka poprawa

PMI idzie w górę już trzeci miesiąc z rzędu, a to oznacza, że mamy do czynienia ze względnie trwałą tendencją. Przekroczenie granicy 50 punktów jest symbolem przełamywania nastrojów recesyjnych. Co bardzo ważne, tę granice polski przemysł pokonał po raz pierwszy od ponad roku, bowiem już na kilkanaście miesięcy przed wybuchem pandemii pojawiły się w naszej gospodarce symptomy osłabienia koniunktury.

ZOBACZ: Premier: kryzys gospodarczy dopiero się rozpoczyna; koronawirus się nie skończył

Z analiz IHS Markit, wyliczającej PMI wynika, że w lipcu zwiększyła się produkcja, w górę poszły też: zamówienia, eksport oraz aktywność zakupowa firm. Obniżyła się wartość zapasów, co jest zjawiskiem pozytywnym, świadczącym o wzroście popytu.

Analitycy Markit zwracają uwagę, że lipcowy wzrost należał do najbardziej dynamicznych w historii badań, po zwyżkach z maja i czerwca. Załamanie spowodowane epidemią koronawirusa było gwałtowne, ale wszystko wskazuje na to, że dzięki łagodzeniu restrykcji ekonomicznych, polski przemysł szybko wraca do dobrej formy. Nie bez znaczenia jest tu poprawa sytuacji gospodarczej zagranicą, głównie w krajach strefy euro.

Więcej zleceń i kontraktów

Poziom 50 punktów przekroczyły wszystkie składowe polskiego wskaźnika PMI, a tempo wzrostu nowych kontraktów podpisanych przez firmy było najwyższe od dwóch lat. Nowe zlecenia napływały również z zagranicy. Eksport zwiększył się po raz pierwszy od lipca 2018 roku, choć dynamika jego wzrostu była niewielka, co miało związek z nawrotem epidemii w niektórych krajach.

Wartość produkcji rosła w lipcu najbardziej od grudnia 2017 roku. O utrzymującej się niepewność świadczy kolejny już - choć nieco mniejszy niż w poprzednich miesiącach - spadek poziomu zatrudnienia.

Poprawiające się wskazania PMI znajdują potwierdzenie w realnych danych. Po załamaniu z kwietnia i maja, w czerwcu produkcja przemysłowa niespodziewanie zwiększyła się o 0,5 proc. O polepszaniu się koniunktury świadczą też rosnące obroty w handlu detalicznym.

Tekst powstał we współpracy z portalem comparic.pl

WIDEO - Wrobiony w kredyty. Nie wie nawet, ile pieniędzy wyłudzono na jego nazwisko Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Roman Przasnyski