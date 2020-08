Kolejny senator z koronawirusem. "Bolą nawet włosy i paznokcie"

- Zadzwoniono do mnie z Senatu z informacją, że Jan Filip Libicki ma koronawirusa. Jak się dowiedziałem, to mnie ścięło, bo z senatorem byłem na Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, rozmawialiśmy dosyć blisko i niestety, czego bardzo żałuję - bez maseczek - przyznał w rozmowie z Polsat News.

- Podjąłem kroki, założyłem maseczkę w domu i starałem się z nikim nie spotykać, odwołałem wszystkie spotkania w niedzielę. Sanepid się dalej do mnie nie odzywa. Postanowiłem dzisiaj, z uwagi na wyższą gorączkę pojechać do szpitala, zrobić test i niedawno otrzymałem potwierdzenie - wyjaśnił.

Bolą "bawet włosy i paznokcie"

Senator poinformował, że "wszystko go boli". - Nawet paznokcie i włosy. Najgorszy to jest ból głowy, jestem na proszkach przeciwbólowych, głowa dalej boli - mówił.

- Miejmy nadzieję, że jak sanepid dostanie informację ze szpitala, to może zareagują. To świadczy o tym, że premier Morawiecki kłamał, że koronawirusa już nie ma i nie musimy się badać. To było na cele polityczne, wyborcze. Sanepid jak nie działał, to nie działa. Polacy są zostawieni samym sobą w obliczu koronawirusa. Nikt mojego zdania nie zmieni - podkreślił Dunin.

- W szpitalu powiedziano mi, że jeżeli to będzie tylko gorsze samopoczucie, mam dzwonić po pogotowie i będę hospitalizowany. Spokojnie wróciłem do domu. Nie będę się z nikim spotykał. Wiem czym to grozi - dodał.

Senator brał udział w sobotę w uroczystościach 76. rocznicy Powstania Warszawskiego.

W sobotę wieczorem prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że senator tej partii Jan Filip Libicki jest zakażony koronawirusem. - Przebywa w szpitalu w Poznaniu, czuje się dobrze - zapewnił.

Libicki przekazał później, że ma gorączkę i kaszel.

Sejm przesuwa posiedzenie

W związku z potwierdzonym zakażeniem, marszałek Senatu Tomasz Grodzki zdecydował o przesunięciu zaplanowanego na przyszły tydzień posiedzenia Izby na 11-13 sierpnia. Organizacją pracy Sejmu ma zająć się zwołany na godz. 20 w poniedziałek Konwent Seniorów.

