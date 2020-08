Prawie połowa Polaków chce powrotu uczniów do szkół. GIS: "To będzie wyzwanie"

Polacy chcą powrotu dzieci do szkół. 47,3 proc. zapytanych opowiedziało się za tym, by od września uczniowie wrócili do klas. Za nauczaniem zdalnym jest co trzeci ankietowany w sondażu agencji badań SW Research dla "Rzeczpospolitej". Rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar powiedział w niedzielę, że powrót stacjonarnej nauki będzie "wyzwaniem dla szkół i systemu ochrony zdrowia".