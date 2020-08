Dziecko w śpiączce po zranieniu nożem. Matka przyznała się do winy

- Kobieta złożyła wyjaśnienia. Jej przesłuchanie trwało kilka godzin, ale nie podała racjonalnych powodów swojego zachowania. Przyznała się do usiłowania zabójstwa - poinformowała prok. Marta Zawada-Dybek z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Półtoraroczny chłopczyk z Tychów trafił w piątek do szpitala z ranami szyi, przeciętymi mięśniami i naczyniami oraz z uszkodzeniem tchawicy.

- Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego prokurator podjął decyzję o przedstawieniu matce małoletniego chłopca zarzutu usiłowania zabójstwa dziecka. Dzisiaj w prokuraturze zarzut został kobiecie przedstawiony – poinformowała rzeczniczka na briefingu przed siedzibą katowickiej prokuratury.

Podczas trwającego kilka godzin przesłuchania kobieta nie kwestionowała ustalonego przez śledczych przebiegu wydarzeń, ale nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego raniła synka nożem.

Składała wyjaśnienia

- Kobieta składała wyjaśnienia. W zasadzie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu usiłowania zabójstwa, natomiast w swoich wyjaśnieniach nie podała racjonalnych powodów wskazujących na motyw, na pobudki swojego zachowania – dodała prok. Zawada-Dybek.

Prokuratura zamierza powołać biegłych psychiatrów, którzy mają ocenić poczytalność podejrzanej i sprawdzić, czy nie cierpi ona na choroby lub zaburzenia psychiczne. Jeszcze w sobotę do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód trafi też wniosek o tymczasowe aresztowanie 40-letniej kobiety.

WIDEO: katowicka prokuratura przesłuchała matkę zranionego chłopczyka

- Podstawą stosowanego środka zapobiegawczego, wskazaną we wniosku prokuratora, jest zarówno grożąca kobiecie surowa kara (za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie – red.), jak i uzasadniona obawa matactwa – wyjaśniła prokurator, tłumacząc, że choć najważniejsze działania w śledztwie zostały już wykonane, przed prokuratorami jeszcze wiele innych czynności procesowych.

Rany cięte szyi

Jeszcze przed sobotnim przesłuchaniem podejrzanej śledczy m.in. przesłuchali świadków (w tym matkę i brata podejrzanej, z którymi kobieta i jej dziecko dotąd mieszkali) oraz gromadzili materiał dowodowy – zabezpieczono nóż, którym matka raniła dziecko. Zasięgnięto też opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej i przestudiowano dokumentację medyczną z leczenia chłopca.

- Z tej opinii jednoznacznie wynika, że chłopiec doznał obrażeń ciała w postaci kilku ran ciętych szyi, przy czym niektóre z tych ran miały charakter bardzo poważny – to była m.in. jedna bardzo poważna, głęboka rana, naruszająca mięśnie i naczynia krwionośne. Z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej wynika, iż te obrażenia ciała stanowiły chorobę realnie zagrażającą życiu. Gdyby nie udzielona dziecku pomoc, dziecko prawdopodobnie by zmarło – poinformowała prok. Zawada-Dybek.

W chwili ranienia dziecka w mieszkaniu przy ul. Honoraty w Tychach, gdzie doszło do tragedii, byli także – choć w innym pokoju – matka i brat podejrzanej, którzy zostali przesłuchani w charakterze świadków. Z ustaleń śledczych nie wynika, by wcześniej w mieszkaniu dochodziło do interwencji policji z powodu zakłóceń spokoju czy porządku.

Ze względu na przedstawione matce zarzuty prokurator skierował także do sądu rejonowego wniosek o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania praw dziecka w toczącym się postępowaniu karnym.

Jeszcze dziś przesłuchanie matki

- Od piątku w tej sprawie trwają intensywne czynności. M.in. przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono ślady i zasięgnięto opinii biegłego. Przesłuchano też świadków i przestudiowano dokumentację medyczną z leczenia chłopca - relacjonowała prokurator.

Chłopczyk jest w śpiączce

Chłopczyk jest leczony w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W piątek wieczorem przetransportował go tam śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie - po ratującej życie operacji - stan dziecka stabilny, a rokowania lekarzy co do pomyślności leczenia - dobre. Jest w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii dzieci.

Jak poinformował w sobotę koordynator Centrum Urazowego dla Dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach dr Andrzej Bulandra, chłopiec miał na szyi dwie duże rany oraz 7-8 mniejszych.

Stracił dużo krwi

- To były rany szyi z przecięciem mięśni, z przecięciem naczyń oraz - na szczęście - z bardzo niewielkim uszkodzeniem tchawicy; w związku z czym były to rany bezpośrednio zagrażające życiu tego dziecka. Największym problemem była znacząca utrata krwi. Dziecko po przyjeździe było we wstrząsie, skrwawione, wymagało intensywnej transfuzji krwi na bloku operacyjnym - relacjonował lekarz podczas sobotniego briefingu prasowego.

Lekarze nie mają wątpliwości, że rany na szyi chłopca powstały na skutek zadania ich ostrym narzędziem - najprawdopodobniej nożem. - To było zdecydowanie działanie zamierzone; myślę, że można to traktować jako usiłowanie zabójstwa tego dziecka - ocenił koordynator Centrum Urazowego dla Dzieci w GCZD.

msl/luq/ Polsat News, PAP