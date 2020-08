Pijany 16-latek zaatakował nożem policjanta

Jak przekazały w sobotę na Twitterze służby prasowe KSP, policjanci zatrzymali 16-latka, który w nocy uderzył 20-centymetrowym nożem kuchennym policjanta w bok. Nastolatek miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.



Z informacji podanych przez KSP wynika, że ostrze szczęśliwie trafiło w kaburę. Policjant doznał jednak w czasie interwencji urazu głowy. Opuścił już szpital.

W trakcie interwencji urazu głowy doznał policjant. Na całe szczęście opuścił on już szpital. Nasze działania zmierzają w kierunku umieszczeniu 16-latka w schronisku dla nieletnich.