Zabrała pieniądze, wyłudziła kredyty i zabiła 10-letniego syna. Akt oskarżenia w sądzie

Akt oskarżenia w sprawie kobiety skierowany został do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód - poinformowała w czwartek rzeczniczka lubelskiej Prokuratury Okręgowej Agnieszka Kępka.

Zabierała pieniądze i fałszowała dokumenty

Według aktu oskarżenia, Monika S. miała zabrać sobie z kasy Bractwa ponad 180 tys. zł. Dodatkowo wspólnie z pracownicami Magdaleną W. i Dominiką S. fałszowały dokumenty dotyczące wypłacanych zapomóg i w ten sposób przywłaszczyły sobie kolejne pieniądze - ponad 24 tys. zł.

ZOBACZ: "Kołdrą unieruchomiła dziecko". Matka z zarzutami za zabójstwo 10-latka w hostelu

Ponadto Monika S. wspólnie z Adamem K., Stanisławem Ch. i Bożeną S. oskarżeni zostali o wyłudzenie z banków kredytów w łącznej wysokości blisko 400 tys. zł. Monika S. wystawiała swoim wspólnikom nierzetelne zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu ich i zarobkach w Bractwie św. Alberta. Na tej podstawie brali oni kredyty w bankach, pożyczki nie były spłacane. Pieniędzmi oskarżeni dzielili się.

Do tych przestępstw miało dochodzić w latach 2017-2018. Grożą za nie kary do 12 lat więzienia. Oskarżeni nie przyznają się do ich popełnienia.

Zabiła swojego 10-letniego syna

Monika S. usłyszała także zarzut w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem własnego syna. Do zabójstwa 10-letniego dziecka w hostelu w Lublinie doszło pod koniec listopada 2019 roku.

Matka dziecka jako ostatnia miała kontakt z chłopcem. Odebrała go ze szkoły, później pojechała z nim do centrum Lublina.

ZOBACZ: Zabójstwo dziecka w hostelu. Nowe fakty: matka była już aresztowana

Wyszła z budynku sama. Ciało chłopca jeszcze tego samego dnia znaleźli pracownicy obiektu. Monika S. miała udusić swoje dziecko. 39-latka obecnie przebywa w areszcie.

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta to znana w Lublinie organizacja charytatywna. Prowadzi m.in. jadłodajnię w centrum miasta, gdzie wydawane są bezpłatne posiłki dla potrzebujących. Dysponuje także noclegownią.

WIDEO - Łazik Perseverance wyruszył z misją na Marsa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/hlk/ PAP, polsatnews.pl