Katastrofa kolejowa w Portugalii. Dwie osoby nie żyją, wielu rannych

Do wypadku doszło ok. godz. 15:30. Pociągiem z Lizbony do Nine miało podróżować ok. 250 pasażerów.

➡️ : Premières images du lieu du déraillement de l'Alfa Pendular à Soure. 1 mort et 5 blessés graves selon @tvi24ultimas. pic.twitter.com/RSaC7Dj36z — La Plume Libre (@LPLdirect) July 31, 2020

Z pierwszych informacji mediów wynika, że pociąg uderzył w ustawioną na torach drezynę do prowadzenia napraw.

Alfa Pendular que descarrilou em Coimbra tinha como destino final Nine em Famalicão

Saiba mais em: https://t.co/fvVlbDbhpx...https://t.co/X1sB8OIFR1 — cidadehojept (@cidadehojept) July 31, 2020

Rzeczniczka dowództwa operacyjnego w Coimbrze zajmującego się akcją ratunkową potwierdziła, że doszło do wypadku i są osoby ranne. Nie poinformowała jednak o dokładnej liczbie poszkodowanych.

Szpital polowy

Według portugalskiej stacji telewizyjnej SIC w wypadku rannych zostało ogółem ponad 50 osób; trzy wciąż są uwięzione we wnętrzu pociągu.

ZOBACZ: "Przeżyliśmy niezwykły dramat". 20 lat od katastrofy Concorde, w której zginęły 18-letnie Polki

Z informacji władz gminy Soure wynika, że śmiertelne ofiary wypadku to pracownicy pojazdu technicznego, który wykonywał prace na trakcji kolejowej. Prawdopodobną przyczyną zderzenia była awaria sygnalizacji świetlnej.

PAP/EPA/PAULO CUNHA Ratownicy pomagają rannym po wypadku pociągu w Portugalii

Na miejscu wypadku udziela pomocy rannym ponad 100 członków ekip ratowniczych. Portugalska obrona cywilna postawiła w pobliżu miejsca wypadku szpital polowy.

WIDEO - Katastrofa kolejowa w USA. "Scena jak z piekła" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/luq/ Reuters, Sol Jornal