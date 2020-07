Trąbił, wyprzedzał na przejściu, gdy kierowcy przepuszczali pieszą. Pirat na zakopiance

Agresywnego kierującego audi nagrał widz Polsat News na zakopiance. Mężczyzna był agresywny, gwałtownie wyprzedzał, zmieniając pasy ruchu, trąbił na samochody znajdujące się na lewej stronie jezdni. W Głogoczowie przed Krakowem wyprzedził na przejściu dla pieszych, przed którym inni kierowcy przepuszczali pieszą. Przejechał przy tym ciągła linią i mógł doprowadzić do potrącenia.

Materiał nagrany kamerą umieszczona w samochodzie otrzymaliśmy od widza Polsat News. Kierowca zarejestrował agresywną jazdę mężczyzny podróżującego w audi. Kierowca poruszał się ze znaczą prędkością, zmieniał często pasy ruchu i wykonywał niebezpieczne manewry.

"Szalał po drodze". Trąbił i wyprzedzał

Mężczyzna trąbił także na tych kierowców, którzy jadąc w kierunku Krakowa, znaleźli się na lewym pasie.

"Droga w stronę Krakowa. Pan w audi szalał po drodze. Zmieniał pas ruchu. Trąbił na inne samochody, które były na lewym pasie" - napisał widz Polsat News.

Gdy inny kierowca zatrzymał się na pasach, aby przepuścić pieszą, prowadzący audi mężczyzna skręcił na prawy pas tuż przed przejściem dla pieszych ignorując ciągłą linie i zajeżdżając drogę właścicielowi kamery. W wyniku tego manewru mogła zostać poszkodowana piesza - stwierdził widz Polsat News.

Agresywny kierowca odjechał w kierunku Krakowa.

Pijany spowodował kolizję uciekał pod prąd

Na trzy miesiące trafił do aresztu nietrzeźwy kierowca, który po spowodowaniu kolizji jechał na autostradzie A4 w okolicy Bolesławca (woj. dolnośląskie) pod prąd. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki reakcji kierowców samochodów ciężarowych został zablokowany, co uniemożliwiło mu dalszą niebezpieczną jazdę. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Kierowcą był 46-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna podczas interwencji stawiał opór wobec funkcjonariuszy. Mężczyzna jechał początkowo w kierunku Wrocławia. Jednak włączając się do ruchu na autostradzie uderzył w inny pojazd. Wtedy zmienił tor jazdy i pojechał w przeciwnym kierunku.

- Szybka komunikacja kierowców samochodów ciężarowych być może zapobiegła tragedii na drodze, za co bardzo dziękujemy - podkreślili policjanci z bolesławieckiej drogówki.

