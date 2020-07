"Kupuj u czarnoskórych" - akcja, która zdobywa coraz większą popularność

To z powodu tych nierówności - jak argumentują zwolennicy akcji – dzielnice zamieszkane w większości przez czarnoskórych cechują się w USA statystycznie wyższymi wskaźnikami przestępczości, ubóstwa oraz niższymi zarobkami.

Inicjatywa "Buy Black" (pol. Kupuj u czarnoskórych) cieszy się od dwóch miesięcy zwiększoną popularnością, a amerykańscy konsumenci częściej szukają lokali, których właścicielami są Afroamerykanie.

"Lepiej wydać dolara u swoich"

Od 25 maja do 10 lipca na popularnym serwisie Yelp odnotowano ponad 2,5 mln zapytań o firmy należące do czarnoskórych. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to 35 tys. Oznacza to ponad 70-krotny wzrost. W akcję w czerwcu włączył się Facebook, który zadeklarował przekazanie 200 mln USD na firmy i organizacje należące do czarnoskórych.

- Lepiej wydać dolara u swoich, o to chodzi - przekonuje Troy Carter, który przy waszyngtońskiej stacji metra Chinatown rozdaje ulotki propagujące inicjatywę. Zdaniem młodego czarnoskórego aktywisty gospodarka jest kluczem do rasowej równości w USA. - Biali mają start jakiego czarnoskórzy w USA nie mają. Mają przez pokolenia gromadzony kapitał. My nie mamy, nasi przodkowie często nic nie mieli - przekonuje.

- To my giniemy częściej na Covid-19, to my częściej tracimy pracę, to nam częściej upadają biznesy. Powinniśmy sobie w tym okresie szczególnie pomagać, zwiększać świadomość. Nie widzę w tym nic złego - mówi Carter, który uczestniczył w czerwcu w waszyngtońskich antyrasistowskich protestach po zabójstwie przez białego policjanta Dereka Chauvina w Minneapolis Afroamerykanina George’a Floyda.

W amerykańskiej stolicy za dnia pokojowe demonstracje po zmierzchu nie raz przeradzały się w zamieszki. Dochodziło do starć z funkcjonariuszami oraz plądrowania sklepów, w tym także tych których właścicielami są Afroamerykanie, jak White House Deli w pobliżu Białego Domu. Z obawy przed grabieżą większość lokali w centrum miasta zabito deskami. Ich właściciele i pracownicy wywieszali często na nich plakaty z hasłami protestów lub honorujące pamięć Floyda.

"To ja jestem prawdziwą mniejszością w tym mieście"

W Waszyngtonie zamieszkanym w większości przez Demokratów i czarnoskórych, po czerwcowych protestach niektóre sklepy, restauracje czy zakłady fryzjerskie poszły krok dalej, oznaczając się przy wejściu jako "biznes, którego właścicielem są/jest czarnoskórzy/y".

- Nie podoba mi się do końca idea kierowania się rasą właściciela przy decyzji konsumenckiej. Wierzę jednak, że to gospodarka jest kluczem do rozwiązania wielu problemów społeczności afroamerykańskiej - przekonuje Tom, biały mężczyzna który przyjechał do pracy w Waszyngtonie 20 lat temu z Minnestoty i opisuje siebie jako konserwatystę i Republikanina.

Jego zdaniem "Buy Black" nie odniesie wielkiego sukcesu. - To kropla. Biały zachód miasta i tak będzie w zdecydowanej większości kupował w swojej dzielnicy i znanych markach, też należących do białych. A czarnoskórzy na wschodzie i tak już teraz chodzą do swoich lokali i wspierają je - stwierdza mężczyzna.

- To ja jestem prawdziwą mniejszością w tym mieście - mówi Tom. - Wszyscy liberałowie myślą tutaj w ten sam sposób i postrzegają świat wyłącznie przez kolor skóry. Jesteś czarny, to jesteś definicyjnie prześladowany, a jak jesteś biały to jesteś oprawcą. Ja się z tym nie zgadzam, to w XXI wieku szkodliwe uproszczenie - deklaruje.