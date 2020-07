Zmiana planów ws. obniżki VAT. Rząd wycofuje się z wcześniejszych założeń

- Nie możemy sobie teraz pozwolić na powrót do niższych stawek podatku VAT, bo gospodarka tego nie udźwignie – powiedział w rozmowie z Business Insider Polska minister finansów Tadeusz Kościński. Tym samym wyższe – 23 i 8 proc. stawki - pozostaną z nami na dłużej. Nie wiadomo na jak długo.

Stawki podatku VAT podniósł tymczasowo – w założeniu na trzy lata - rząd Donalda Tuska w 2011 roku. Rząd PiS w 2018 roku obiecał wrócić do starych poziomów od stycznia 2022 roku.

Szansa na 0 proc. VAT na prasę i książki?

Jednak, jak pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna", Ministerstwo Finansów "planuje wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę na obniżenie VAT na gazety, czasopisma i książki".

Jak czytamy, prezes Izby Wydawców Prasy zwrócił się do ministra finansów z prośbą o wsparcie rynku prasy w związku ze stratami spowodowanymi pandemią COVID-19. "Takim wsparciem byłoby wprowadzenie 0 proc. VAT na gazety i czasopisma" - podkreśla dziennik.

"DGP" przypomina, że obecnie gazety, zarówno papierowe, jak i w formie elektronicznej, są ze stawką 8 proc. VAT. "Z kolei do czasopism specjalistycznych (zdefiniowanych w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT) stosuje się dwie stawki: 5 proc. i 8 proc. Standardem jest 8-proc. VAT, natomiast stawką 5-proc. są objęte drukowane czasopisma regionalne i lokalne" - czytamy.

Skutki pandemii

Jak pisze gazeta, Polska nie może sama obniżyć tych stawek, bo nie pozwalają na to obowiązujące przepisy dyrektywy VAT. "Mając jednak na względzie skutki wywołane pandemią COVID-19, jakie dotknęły również ten segment gospodarki, w Ministerstwie Finansów trwają złożone prace nad przygotowaniem i uzgodnieniem projektu wniosku derogacyjnego do Komisji Europejskiej" – poinformował minister finansów Tadeusz Kościński w piśmie do IWP.

Podobny wniosek derogacyjny - jak czytamy - jest szykowany w sprawie obniżenia VAT na książki.

"W obu sprawach KE będzie miała osiem miesięcy na wydanie swojego rozstrzygnięcia (albo przedstawi projekt decyzji upoważniającej Polskę do wprowadzenia 0-proc. stawki, albo wyda komunikat o odmowie)" - napisano.

