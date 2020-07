Zapadł się pod nimi chodnik. Wpadły do głębokiego leja [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w chińskim mieście Chongqing.

Chodnik zapadł się

Nagranie z monitoringu przedstawia mrożący krew w żyłach moment, kiedy dwie spacerujące kobiety wpadły do leja, po tym, jak chodnik nagle się zapadł.

Wezwani na miejsce strażacy uwolnili z gruzów kobiety. Obie trafiły do szpitala na badania. Według mediów są w dobrym stanie, odniosły niewielkie obrażenia. - Szłyśmy i nagle spadłyśmy. Moje stopy były uwięzione pod kamieniem - mówiła po wypadku jedna z kobiet.

Making my way downtown. Walking fast, faces pass and there's no ground pic.twitter.com/4mweP2PMQE