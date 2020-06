Sprawdzisz narzeczonego w bazie przemocy domowej. Chińskie miasto rusza z pilotażowym programem

Władze Yiwu we wschodnich Chinach uruchomiły pilotażowy program dla osób myślących o małżeństwie. Od 1 lipca narzeczeni będą mogli sprawdzić, czy w przeszłości wybranek ich serca stosował przemoc domową. Ma to związek z rosnącą falą przypadków, do których dochodziło w warunkach domowej kwarantanny.