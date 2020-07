Nie żyje 33-latek zakażony koronawirusem. Ponad 40 ofiar przed "pięćdziesiątką"

Z powodu Covid-19 zmarły w Polsce 1694 osoby. Większość ofiar to osoby starsze. Jednak koronawirus nie oszczędza także młodych. Najmłodszymi ofiarami byli 18-latkowie. W środę poinformowano o śmierci 33-latka, we wtorek zmarła 38-latka. Ostatnim razem osoba poniżej 50. roku życia zmarła 21 lipca. Była to 49-letnia kobieta z Wrocławia.