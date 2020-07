- Nie ma i nie było planów wygaszenia polskiego górnictwa węgla kamiennego do 2036 roku - zapewnił we wtorek w Katowicach wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że strona społeczna nie zaakceptowała propozycji programu naprawczego Polskiej Grupy Górniczej, który przygotował jej zarząd, dlatego do końca września zostanie wypracowany nowy plan.