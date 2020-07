Zamknięcie wszystkich kopalń na Śląsku? "Ambitny plan restrukturyzacji"

Plan restrukturyzacji ma być we wtorek konsultowany z przedstawicielami związków zawodowych - informuje Reuters. Agencja przypomina także że Polska pozyskuje niemal 80 proc. energii z węgla i jest jedynym członkiem Unii Europejskiej, który nie zadeklarował osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Zgodnie z życzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej przedstawiona przez Komisję wizja przyszłości neutralnej dla klimatu obejmuje prawie wszystkie dziedziny polityki UE i jest zgodna z celem porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 st.C i próba obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5 st. C.

"Zostanę najbardziej efektywne kopalnie"

Propozycja - jak wynika ze źródeł, do których dotarła agencja - zakłada zamknięcie kilku kopalń i utrzymanie tylko tych najbardziej efektywnych. PGG ma także obniżyć pensje pracowników.

"Jedno ze źródeł twierdzi, że celem może być całkowite zamknięcie wszystkich kopań do 2036 r." - pisze Reuters.

Rzecznik PGG w rozmowie z Reutersem wstrzymał się od komentarza.

W połowie lipca 2020 r. prezes tej największej górniczej spółki Tomasz Rogala zapewniał, że PGG zrobi wszystko, żeby grupa przetrwała i dalej funkcjonowała.

Pogrążona w kryzysie PGG "nie przetrwa nawet trzech miesięcy"

- Oczywiście, że zrobimy wszystko, żeby PGG przetrwała i dalej funkcjonowała. A w jakim zakresie – to będzie zależało od tego, co się będzie działo na rynku, od zapotrzebowania na nasz produkt i od otoczenia – to otoczenie ukształtuje tę branżę oraz tempo zmiany - powiedział dziennikarzom Rogala w kopalni Ziemowit w Lędzinach, gdzie uczestniczył w koncesji przekazania przedłużonych koncesji wydobywczych dla czterech kopalń PGG.

Dzień wcześniej lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz ocenił, że pogrążona w kryzysie PGG "nie przetrwa nawet trzech miesięcy dalszej niemocy decyzyjnej polityków i braku jakichkolwiek działań". Górnicze związki zażądały wówczas pilnego spotkania z premierem w sprawie katastrofalnej - jak ocenili w stanowisku - sytuacji spółki. Związkowcy zagrozili, że jeśli do rozmów nie dojdzie przed końcem lipca, wznowią działalność Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego i rozpoczną przygotowania do protestów.

Jest plan operacyjny

Rogala zapewnił, że spółka ma środki na wypłaty wynagrodzeń górników. Pytany o ocenę wielkości nadpodaży węgla na rynku, prezes PGG ocenił, że relacja popytowo-podażowa i zapotrzebowanie na węgiel są w tym roku dodatkowo zachwiane z powodu pandemii koronawirusa.

- Są wahania jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię – nie wiemy jak będzie wyglądał przemysł, nie wiemy, jak będzie wyglądał koniec tego roku. Mówi się w całej Europie o ujemnym PKB za rok 2020 i odrabianiu tego PKB w roku przyszłym, dlatego trzeba patrzeć na to szerzej. Zawsze byłem przeciwny patrzeniu na sektor górniczy przez pryzmat jednego roku, to tak nie działa - powiedział prezes PGG.

1 lipca zarząd PGG przedstawił stronie społecznej plan operacyjny na trzeci kwartał tego roku. Dokument zakłada m.in. utrzymanie poziomu produkcji oraz inwestycji i robót przygotowawczych, a także zachowanie pięciodniowego tygodnia pracy. Związkowcy zwracali natomiast uwagę, że obecnie spółka nie ma planu do końca roku, wobec braku potwierdzeń odbiorów zamówionego węgla przez energetykę, co przekłada się na finanse firmy.

