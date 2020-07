Liczba "666", odwrócony krzyż i pentagram. Takie malowidła pojawiły się w weekend na drzwiach kościoła w Goleszowie (woj. śląskie). Nie wiadomo, kto je wykonał i co go do tego skłoniło. Policja wstępnie założyła, że był to chuligański wybryk. - Przez ostatnich kilka lat nie zdarzyło się coś podobnego - mówił polsatnews.pl podkom. Piotr Jakubiec z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.