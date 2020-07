W platformie dla niepełnosprawnych odnaleźli... węża

Na funkcjonariuszy czekał pracownik szkoły oraz konserwator platformy. Po rozkręceniu sprzętu okazało się, że wąż skrył się na końcu prowadnicy.

Nietypowy gość



"Nietypowym gościem okazał się nasz rodzimy zaskroniec, który najprawdopodobniej przypełzł z terenów nadwarciańskich. Strażnicy ostrożnie odłowili gada i przenieśli go do jego środowiska naturalnego" - przekazała Straż Miejska.



We Wrocławiu schwytali pytona



Na początku czerwca pyton królewski pojawił się w łazience jednego z mieszkań we wrocławskiej dzielnicy Popowice. Lokator wezwał straż pożarną. Gad jednak uciekł i wielogodzinne poszukiwania się nie powiodły.

Po kilku godzinach - około północy - zwierzę wypełzło w innym mieszkaniu i udało się je w końcu odłowić.

Tym razem wąż został zauważony, kiedy jedna z lokatorek szykowała się do kąpieli. - Bardzo się bałam. Obudziłam męża, bo on był taki odważny, więc on go wziął i wsadził do koszyka - relacjonowała pani Jadwiga. Gad został przewieziony do wrocławskiego schroniska.

