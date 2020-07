Porozumienie rekomenduje powrót Gowina do rządu? "To nieporozumienie"

- Przekazanie wytycznych do negocjacji to naturalna praktyka w każdym demokratycznym, dobrze zarządzanym organizmie politycznym - powiedział Polsat News Jarosław Gowin po posiedzeniu prezydium partii. Prezes Porozumienia pytany, czy chciałby wrócić do rządu, zaznaczył, że o rekomendacjach personalnych partii jako pierwsi zostaną poinformowani koalicjanci.

Dorota Gawryluk pytała, czy Porozumienie podczas czwartkowego posiedzenia prezydium, "wzmocniła" Gowina i "dała mu wytyczne do negocjacji".

- Wytyczne do negocjacji tak. To naturalna praktyka w każdym demokratycznym, dobrze zarządzanym organizmie politycznym - odparł prezes Porozumienia.

Zastrzegł jednak, że nie ma żadnej potrzeby wzmacniania go. - Partia stoi i stała za mną murem. Były kontrowersje w bardzo skomplikowanej, w trudnej koalicyjnie i obywatelsko sprawie przesunięcia terminu wyborów. Nie mam do żadnej z partyjnych koleżanek, ani do żadnego z kolegów pretensji, że zajmowali odmienne stanowisko niż ja - zapewnił gość Polsat News.

"To chyba nieporozumienie"

Prowadząca pytała czy Porozumienie rekomenduje jego powrót do rządu i ponownego objęcia stanowiska wicepremiera. - To chyba nieporozumienie. Dzisiejsza uchwała dotyczyła tylko tego, że przed rozpoczęciem nowych rozmów koalicyjnych my niejako konwalidowaliśmy dotychczasowe rozwiązania, m.in. potwierdziliśmy ustalenie, że ja z ramienia Porozumienia byłem i jestem kandydatem na wicepremiera. Co do przyszłych rozstrzygnięć personalnych, będą one omawiane po priorytetach programowych i strukturze rządu - wyjaśnił.

- Struktura rządu powinna być przemyślana. Jestem zwolennikiem ograniczenia liczby resortów, ale jaki będzie kształt, to musi być utarte w trójkącie PiS-Porozumienie-SP - dodał.

Pytany, czy chciałby wrócić do rządu Gowin, wskazał, że o rekomendacjach personalnych jego partii jako pierwsi dowiedzą się koalicjanci.

