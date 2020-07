Oszukiwali firmy, straty na miliony złotych. Gang z Małopolski rozbity

17 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymali policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - poinformował w czwartek zespół prasowy śląskiej policji. Grupa podejrzana jest m.in. o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z oszustwa na kwotę prawie 2,5 mln zł.

Katowiccy policjanci odzyskali i zabezpieczyli mienie o wartości ponad 3,2 mln zł, w tym 6 luksusowych samochodów wartych prawie 1,6 mln zł. Podejrzanym, których zatrzymywano na terenie województw śląskiego i małopolskiego, grożą kary od 10 do 15 lat więzienia.

Katowiccy policjanci, prowadząc postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice - Wschód w Katowicach, rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą z Małopolski, która na przełomie marca i kwietnia 2019 r. oszukała niemiecką firmę na kwotę prawie 2,5 mln zł. Podejrzani podszyli się pod kontrahenta niemieckiej firmy, wysyłając pismo dotyczące zmiany numeru konta, na które miały wpłynąć należności za dostawę rur stalowych spawanych i zgrzewanych. Natychmiast po otrzymaniu pieniędzy na fałszywe konto dokonano przelewu środków na kolejne kilkanaście rachunków bankowych, prowadzonych na rzecz różnych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

ZOBACZ: Milion nielegalnych papierosów w dobę. CBŚP rozbiło grupę przestępczą

W celu "wyprania" brudnych pieniędzy część środków pochodzących z przestępstwa oszuści przeznaczyli na stworzenie pozornie legalnej transakcji sprzedaży diamentów o wartości 650 tys. zł, które miały pochodzić z dziedziczenia po zmarłej babci jednego z podejrzanych. Aby uwiarygodnić tę transakcję, sprawcy zapłacili nawet podatek VAT w Urzędzie Skarbowym w wysokości blisko 200 tys. zł. Kiedy jednak prawdziwy kontrahent nie otrzymał należności za dostarczony towar, zawiadomił policję.

Kluczowa w sprawie okazała się żmudna, wielowątkowa praca operacyjna, dzięki której zatrzymano 17 osób. Część z nich podejrzana jest o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. W zatrzymaniu jednego z podejrzanych, który jest pseudokibicem krakowskiego klubu piłkarskiego i czynnym zawodnikiem MMA, udział brali funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Podczas przeszukania domu i samochodu 27-latka policjanci znaleźli m.in.: narkotyki i maczetę.

WIDEO: zobacz relację reportera Polsat News

3,2 mln zł, luksusowe samochody

Łącznie w zatrzymanie podejrzanych zaangażowanych było 40 policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, którzy dokonali kilkunastu przeszukań w miejscu pobytu lub ukrywania się podejrzanych. Zabezpieczyli sprzęt informatyczny przy udziale biegłych z zakresu informatyki. Wsparcia przy zatrzymaniach podejrzanych, którzy mają małoletnie dzieci, udzielili funkcjonariusze Referatu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Katowicach. W działaniach brał również udział przewodnik psa służbowego z psem do wyszukiwania zapachu narkotyków. W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili i dotarli do licznych mieszkań, które grupa przestępcza wynajmowała w różnych lokalizacjach województwa małopolskiego.

Podczas przeszukania tych pomieszczeń katowiccy policjanci zabezpieczyli m.in. ponad 30 telefonów komórkowych, 19 laptopów służących do popełniania przestępstw, karty SIM, modemy, pamięć zewnętrzną, rowery o wartości 40 tys. zł oraz części rowerowe i samochodowe o wartości 85 tys. zł.

ZOBACZ: Podejrzany o udział w grupie przestępczej zatrzymany przez CBŚP. "Ujawniono plantację konopi"

Odzyskano i zabezpieczono też ponad 3,2 mln zł, w tym 6 luksusowych samochodów marek jaguar, bentley, lexus i mercedes, o łącznej wartości prawie 1,6 mln zł. Ponadto śledczy ustalili, że grupa w ramach działalności przestępczej próbowała oszukać również inne przedsiębiorstwa działające na terenie Polski i Europy. Czyny te zostały objęte łącznym postępowaniem.

W trakcie pracy nad tą sprawą katowiccy policjanci ustalili również, że grupa w podobny sposób działała na szkodę jednej z małopolskich firm, gdzie łączna wartość strat wyniosła blisko 11 mln zł. W wyniku podjętych w tej sprawie czynności policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Nowym Sączu odzyskali kwotę 9,9 mln zł. Również i ten wątek został przejęty przez śląskich policjantów do dalszego prowadzenia. Na postawie materiału dowodowego zgromadzonego przez katowickich policjantów zatrzymano i tymczasowo aresztowano 30-letniego mężczyznę, któremu przedstawiono m.in. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Katowice - Wschód decyzją katowickiego sądu 10 osób zostało tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych zastosowano policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe. Natomiast wobec jedenastej osoby areszt zastosował Sąd Rejonowy w Nowym Sączu. Kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności, a pozostałym podejrzanym - do 10 lat więzienia.

prz/ PAP