Strzelanina na pogrzebie. Rannych 15 osób

Detektyw Brendan Deenihan powiedział, że mężczyzna, w którego pogrzebie brali udział żałobnicy, był członkiem gangu i zginął w ubiegłym tygodniu w strzelaninie, która była odwetem za wcześniejszą strzelaninę.

Strzelanina przed domem pogrzebowym

Jak podała policja, żałobnicy stali przed domem pogrzebowym, kiedy przed budynkiem zatrzymał się skradziony samochód, w którym siedziały trzy osoby. Dwie z nich zaczęły strzelać, a kilka osób odpowiedziało ogniem. Pojazd później się rozbił, a podróżujące nim osoby uciekły.

We wtorek wieczorem zatrzymano i przesłuchano jedną osobę.

At least 15 people were wounded in a shooting at a funeral in Chicago last night, according to police.



One victim remains in "extremely critical condition," and another is in critical condition, officials say.https://t.co/ieXaR5rsoD