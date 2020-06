Strzelanina w Charlotte. Co najmniej 2 ofiary śmiertelne, wielu rannych

Jak donosi lokalna filia telewizji CBS, według policji do strzelaniny doszło po zgłoszeniu potrącenia przechodnia przez samochód. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, na ulicach były setki ludzi. Wkrótce potem ktoś zaczął strzelać. Pociski zraniły dziewięć osób, w tym co najmniej dwie śmiertelnie.

Opublikowane w mediach społecznościowych nagranie z incydentu pokazuje uciekających w panice ludzi, a w tle słychać strzały z broni automatycznej.

2 shot dead and 7 injured in a shooting at Juneteenth block party in #Charlotte , North Carolina - 5 others were injured after being hit by vehicles, no arrests have been made. pic.twitter.com/fjU3C649tn