Książę George kończy 7 lat. To najstarszy syn Williama i Kate

Koronawirus w Wielkiej Brytanii nie zniknął, władze wciąż apelują o ostrożność i zachowywanie dystansu społecznego. Do zaleceń stosuje się także rodzina królewska, która jednak powoli wraca do swoich aktywności.

Urodziny w węższym gronie



22 lipca książę George skończył 7 lat. W tym dniu, z uwagi na panującą pandemię, towarzyszą mu wyłącznie rodzice - William i Kate - oraz rodzeństwo.

ZOBACZ: Królowa pokazała się na zewnątrz pierwszy raz od miesięcy

W mediach społecznościowych rodziny królewskiej pojawiły się zdjęcia 7-latka.

Thank you everyone for your very kind wishes on Prince George’s birthday today! 🎂 🎈 pic.twitter.com/L7dQDtQfaN