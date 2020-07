Zamawiali towar, choć nie mogli zapłacić. Cztery osoby zatrzymane

Czterech b. członków zarządu znanej w Rzeszowie sieci sklepów spożywczych "Jedynka", zostało we wtorek zatrzymanych pod zarzutem oszustwa. Mieli zamawiać od dostawców towar, za który nie byli w stanie zapłacić. Straty oszacowano na ponad 4,8 mln zł.

Jak poinformowała we wtorek prok. Hanna Biernat-Łożańska rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie, zatrzymani to dwaj byli prezesi sieci sklepów, dawniej "Jedynka", a obecnie "Różana" w stanie upadłości: Jan J. i Stanisław P. oraz dwaj wiceprezesi - Maciej C. i Andrzej J.

- Są oni podejrzani o to, że wiedząc o katastrofalnej sytuacji finansowej "Jedynki", zamawiali od dostawców towar, często z ograniczonym terminem płatności, doskonale wiedząc, że nie są w stanie uregulować za niego należności, przez co doprowadzili swoich kontrahentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 4,8 mln zł - poinformowała prok. Biernat-Łożańska. Mieli tego dokonać w latach 2013-2014. ZOBACZ: Rodzina wyłudzająca VAT zatrzymana przez ABW B. szefowie "Jedynki" są także podejrzani m.in. o to, że nie złożyli wniosku o upadłość firmy mimo, że były ku temu przesłanki. Uczynili to dopiero później, po zmianie "Jedynki" na "Różaną". Ponadto mieli uszczuplić Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku od towaru i usług na kwotę ponad 1,6 mln zł. Sześć lat śledztwa Wszyscy czterej zostali zatrzymani we wtorek przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie, którzy pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo w tej sprawie od 2014 roku. Jak poinformowała rzeczniczka KWP w Rzeszowie nadkom. Marta Tabasz-Rygiel zgromadzony, w trakcie trwającego sześć lat śledztwa materiał dowodowy, mieści się w 160 tomach akt. ZOBACZ: 36-latka usłyszała ponad 10 tys. zarzutów. Kobieta wyłudziła prawie 2 mln złotych Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, nadzorująca śledztwo, zaplanowała na wtorek przesłuchania podejrzanych. Dopiero po tych czynnościach podejmie decyzję dotyczącą zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

prz/ PAP