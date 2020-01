Oszust matrymonialny wyłudził ponad 100 tys. złotych

W ręce policjantów wpadł 31-letni oszust matrymonialny, który wyłudził od poznanych w Internecie kobiet ponad 100 tys. zł. Mężczyźnie grozi za to do 12 lat więzienia.

- Funkcjonariusze ustalili, że 31-latek swoje ofiary wyszukiwał na portalach randkowych. Kiedy już udało mu się zdobyć ich zaufanie, prosił je o spore pożyczki. Pieniądze miały zostać przeznaczone na założenie własnej firmy lub leczenie członka rodziny - poinformowała w piątek asp. Kamila Szulc z bielańskiej policji. Dodała, że w ten sposób mężczyzna od kobiet wyłudził ponad 100 tys. złotych.

Gdy funkcjonariusze zatrzymali 31-latka okazało się, że był on poszukiwany listem gończym za oszustwa popełnione w przeszłości, dlatego najbliższe 2 lata spędzi w zakładzie karnym.

Ponadto oszust usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia oraz doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w warunkach recydywy, za co grozi mu z kolei kara do 12 lat więzienia.

dk/ PAP