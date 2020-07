Ojciec i syn rażeni piorunem. Przed burzą schronili się pod drzewem

44-letni mężczyzna i jego 8-letni syn zostali rażeni piorunem w miejscowości Sułków w powiecie wielickim w Małopolsce. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitali.

- Mężczyzna był z synem na wycieczce rowerowej. Gdy rozpętała się burza, schronili się pod drzewem. Zostali rażeni piorunem - powiedział Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Ojciec w stanie ciężkim trafił do szpitala. Chłopiec doznał poparzeń drugiego stopnia i także jest w szpitalu.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem

IMGW wydał w sobotę po południu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami i lokalnie gradem dla województw łódzkiego, wielkopolskiego, małopolskiego. Instytut prognozuje podobne zagrożenia także w pozostałych regionach centralnej, południowo-wschodniej i południowej Polski.

W alercie pierwszego stopnia IMGW ostrzega przed wystąpieniem w Łódzkiem i Wielkopolsce burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy jest grad.

W województwie małopolskim ostrzeżenie wydano dla centralnej części regionu, gdzie możliwe są burze - deszcz miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h i miejscami grad.

⚠️Aktualne ostrzeżenia IMGW



▶️meteorologiczne -burze z gradem1°

▶️hydrologiczne - gwałtowne wzrosty stanu wody 1°

Więcej szczegółów na :https://t.co/X0qPEdwOPO#IMGW pic.twitter.com/rDRp588Y6x — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 18, 2020

IMGW podaje, że podobne zagrożenia mogą wystąpić także w województwach: mazowieckim (na południe od Warszawy), lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, śląskim, opolskim i dolnośląskim (na wschód od Legnicy, łącznie z Wrocławiem), a także we wschodniej części województwa lubuskiego (na wschód od Zielonej Góry).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

WIDEO - Pobili go, bo stanął w obronie czarnoskórego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP