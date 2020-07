Kolega ze szkolnej ławki? Nie w dobie koronawirusa

We Włoszech rozpisany został w poniedziałek przetarg na 3 mln ławek szkolnych, które mają być dostarczone do placówek oświatowych przed rozpoczęciem nowego roku 14 września. Będą to przede wszystkim ławki jednoosobowe. Eksperci uznali, że ławki dla jednego ucznia to najlepsze rozwiązanie w czasie pandemii.