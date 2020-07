Idą silne burze z gradem. Alert IMGW dla sześciu województw

Na tym obszarze IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, a lokalnie do 40 mm, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr sięgający od 60 do 80 km/h. Miejscami może padać grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Chłodny lipiec nie odbiega od normy

Mimo ciągłych burz, tegoroczny lipiec nie rozpieszcza nas pogodą. Poranki są chłodne i mgliste, a w ciągu doby spada sporo deszczu.

Jednak według IMGW, temperatura w 1. połowie tegorocznego lipca na większości obszaru Polski mieści się w wieloletniej normie. Instytut zwraca uwagę, że podobną temperaturę powietrza odnotowano także w pierwszej połowie lipca ubiegłego roku.

Poniżej normy wieloletniej pierwsza połowa lipca była jedynie na północy kraju i odchylenie to sięgało od -0,5 st.C do -1 st.C, jeżeli chodzi o wartości średniej miesięcznej temperatury powietrza.

"Podobne wartości temperatury były notowane w pierwszej połowie lipca 2019 r., więc należy uznać, że takie lata się zdarzają i nie stanowi to jakiegoś ekstremum. Wcześniejsze laty były jednak znacznie cieplejsze i stąd obecny rok możemy postrzegać jako chłodny i deszczowy" – wyjaśnia IMGW.

Susza mniej groźna

Instytut wskazuje jednak na pozytywne aspekty obecnej aury: "Jeszcze wiosną prognozowana była głęboka susza w Polsce. Utrzymywanie się nieco niższej temperatury powietrza i występowanie częstych opadów deszczu uratowało jednak tę sytuację, odsuwając groźbę suszy".

Z kolei chłodne poranki i dość częste występowanie mgieł w pierwszej połowie lipca to – jak wyjaśnia Instytut - skutek napływających nad Polskę przeważnie umiarkowanie ciepłych i dość wilgotnych mas powietrza, głównie znad Atlantyku.

"Taka sytuacja przy rozpogodzeniach w nocy powoduje silne wypromieniowanie, a przez to szybki spadek temperatury, który może być problematyczny zwłaszcza dla osób, które spędzają noc na otwartej przestrzeni" – wskazuje IMGW.

