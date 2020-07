Silny deszcz i burze. IMGW wydał ostrzeżenie dla czterech województw

Na obszarze objętym ostrzeżeniem można się spodziewać burz z silnymi opadami deszczu miejscami od 25 mm do 35 mm. "W trakcie burz mogą wystąpić porywy wiatru do 60 km/h" - informuje IMGW.

ZOBACZ: Burze z gradem w siedmiu województwach. Alerty IMGW

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz na obszarze objętym ostrzeżeniem wynosi 80-85 proc.

#Burze możliwe są dziś na przeważającym obszarze kraju, a szczególnie w pasie od Kujaw i Pomorza po Podlasie, Lubelszczyznę i Podkarpacie oraz miejscami na południu. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 15-25 mm, na północy kraju również opady gradu. ⛈️ pic.twitter.com/HMhp6Nwl8C — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 17, 2020

Ostrzeżenia w tym regionie obowiązują od piątku od ok. godz. 7:30, do soboty, do godz. 8:30.

Wideo: sprawdź najnowszą prognozę pogody

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.