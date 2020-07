Szef nowojorskiej policji zraniony podczas demonstracji

Incydent miał miejsce na Moście Brooklyńskim. Marsz w stronę Manhattanu z udziałem duchowieństwa, działaczy społecznych i policji (NYPD) wśród, których był Monahan zablokowała niewielka grupa przeciwników brutalności w szeregach stróży porządku. Antypolicyjne protesty przebiegają pod hasłem "Defund the Police". Ich uczestnicy domagają się m.in. okrojenia funduszy na policję.

ZOBACZ: Protesty po śmierci Floyda. Władze zasłaniają i usuwają kolejne pomniki

NYPD relacjonując starcie pisała na Twitterze, że funkcjonariusze są "brutalnie atakowani przez protestujących". Pokazała też w mediach społecznościowych wideo, na którym mężczyzna z laską rzucił się na funkcjonariuszy raniąc kilku z nich.

Bandaż na głowie, obrażenia dłoni

Policyjne zdjęcia przedstawiają jednego z funkcjonariuszy z zakrwawioną twarzą, drugiego z bandażem na głowie oraz następnego który pomaga opatrzyć koledze ranę głowy. Monahan, który w zeszłym miesiącu ukląkł w solidarności z protestującymi, doznał obrażeń dłoni.

Według lokalnych mediów pośród zagradzającym przejście marszowi przeciw przemocy mogli się też znaleźć "pospolici zadymiarze".

These are the injuries our officers sustained. pic.twitter.com/KI9wQKywHH