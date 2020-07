Rozbroił policjantów, ukrywa się w lesie. Niecodzienny apel matki "Rambo" z Niemiec

Poszukiwania 31-letniego Yvesa Rauscha trwają piąty dzień. Mężczyzna ukrywa się w lesie w pobliżu Oppenau w północno-zachodnich Niemczech, po tym jak rozbroił czterech policjantów. Głos w sprawie zabrała matka poszukiwanego, która apeluje, by go... nie szukać.

Do nieudanej próby zatrzymania mężczyzny doszło w niedzielę. Policjanci z Badenii-Wirtembergii otrzymali informację o podejrzanej osobie niosącej łuk i strzałę. Funkcjonariusze próbowali wylegitymować mężczyznę. Ten początkowo współpracował, ale jakiś czas później wyjął pistolet i grożąc funkcjonariuszom, zmusił ich do oddania broni. Następnie uciekł do lasu, a ślad po nim zaginął.

Władze zdecydowały się na opublikowanie imienia i nazwiska podejrzanego. Jak wówczas wyjaśniały, Yves Etienne Rausch prawdopodobnie ma przy sobie kilka rodzajów broni, może być niebezpieczny i był znany policji z wcześniejszych przestępstw, m.in. związanych z nielegalnym posiadaniem broni palnej. W poszukiwania zbiega zaangażowanych jest kilkuset policjantów, helikoptery i psy tropiące. Do tej pory obława nie przyniosła żadnych rezultatów.

"Policjanci powinni się wycofać"

Matka Rauscha w czwartek udzieliła wywiadu internetowemu portalowi Baden. Jej zdaniem policja powinna... zaniechać dalszych poszukiwań. - Powinni wycofać wszystkie swoje siły. Po jednym, dwóch dniach on sam wyjdzie z lasu - zapewniła kobieta.

Matka uciekiniera przekazała, że jej syn został eksmitowany ze swojego mieszkania w zeszłym roku. Od tego czasu miał mieszkać na skraju lasu, w prowizorycznej chatce, a wolne chwile spędzać na uprawianiu warzyw i struganiu krasnali ogrodowych z drewna.

Rausch ma uważać się "za człowieka lasu" i dobrze znać tereny leśne w Oppenau. W chwili ucieczki miał na sobie odzież maskującą.

Lokalne media nazywają mężczyznę "Rambo", nawiązując do fikcyjnej postaci weterana wojny w Wietnamie, który uciekał przed amerykańską policją.

bas/grz/ BBC News, polsatnews.pl