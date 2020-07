Butelkę z przywiązanymi cukierkami i listem w środku znalazła 10-latka. Dziecko spacerowało z mamą po Pucku. List wyciągnięty z butelki skierowany był do dzieci. - Dotarłem do tego listu, przeczytałem i krew zaczęła mi się gotować - powiedział reporter Polsat News Piotr Mirowicz.

List w butelce z przyczepionymi cukierkami zawieszony był na płocie w nadmorskim Pucku. Dziecko zainteresowane słodyczami podbiegło do butelki. Jej zawartością zainteresowała się też matka.

"Chętnych zapraszam"

W środku znajdował się list dorosłego mężczyzny skierowany do dzieci. Zawiera niemal same treści pedofilskie. "Odważny jesteś

to przyjdź, ma 20 zł" - napisał autor i wskazał adres.

ZOBACZ: Zaostrzenie kar dla pedofilów. TK orzekł o niezgodności z konstytucją

Matka dziewczynki zgłosiła sprawę puckiej policji. Z ustaleń reportera Polsat News Piotra Mirowicza wynika, że w czwartek policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o pozostawienie tego listu.

"Znany z niepokojących zachowań"

Chodzi o ponad 40-letniego mieszkańca Pucka. - Mężczyzna jest znany puckiej społeczności z niepokojących zachowań, ale nie zawsze o takim charakterze - przekazała policja.

ZOBACZ: 50-letni pedofil w rękach policji. Do mieszkania zwabił dziewczynkę słodyczami

Policjanci wiedzą o jednym liście. Apelują do mieszkańców Pucka, by poinformowali jeśli znaleźli inne.

WIDEO - Małe serce warte milion złotych. Jaś zbiera na operację ratującą życie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ml/ polsatnews.pl