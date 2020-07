50-letni pedofil w rękach policji. Do mieszkania zwabił dziewczynkę słodyczami

Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali mężczyznę, który zwabił do swojego mieszkania dziewczynkę, częstując ją słodyczami. Ojciec małoletniej nakrył go nagiego z jego dzieckiem. 50-latek trafił do aresztu.

50-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej został zatrzymany przez policjantów po tym, jak ojciec małoletniej nakrył go nagiego z jego dzieckiem. Mężczyzna zwabił dziewczynkę do swojego mieszkania, częstując ją słodyczami. Prosił, żeby nikomu nie mówiła o tym, co dzieje się w mieszkaniu. Na szczęście czujne koleżanki powiadomiły ojca dziewczynki, że poszła do mieszkania sąsiada i nie wychodzi z niego.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut dopuszczania się innych czynności seksualnych wobec małoletniej poniżej 15. roku życia.

Do 12 lat więzienia

Sąd w Rudzie Śląskiej aresztował podejrzanego na dwa miesiące.

WIDEO: policja zatrzymała 50-latka z Rudy Śląskiej, który miał wykorzystać dziewczynkę

Za popełnione przestępstwo grozi mężczyźnie kara od 2 do 12 lat więzienia. To jednak nie koniec sprawy. Policjanci ustalają, czy wcześniej rudzianin dopuszczał się takich przestępstw i czy wykorzystywanych dzieci nie było więcej.

luq/ polsatnews.pl