To ma być kuźnia talentów. W liceum w Michałowie na Podlasiu od września ruszy klasa z profilem disco polo. Zajęcia mają prowadzić gwiazdy. Przyjęto wszystkich 27 chętnych. Władze miejscowości mają nadzieję, że szkoła, której niedawno groziło zamknięcie, znów przyciągnie młodych ludzi.

Chętni są, klasa zebrana, więc to, w co jeszcze zimą wielu nie dowierzało, staje się faktem. Od września rusza pierwsza w Polsce szkoła disco polo. I nie będą to zajęcia dodatkowe.

- Dokumenty złożyło 27 uczniów, co oznacza, że spokojnie uruchomimy jedną klasę. Pomysł załapał, tym bardziej, że ci uczniowie są nie tylko z Michałowa, ale też z okolic - mówiła Polsat News Konrad Sikora, zastępca burmistrza Michałowa.

Liceum w Michałowie pod Białymstokiem będzie prowadziło klasę o profilu estradowym. Przedmioty rozszerzone to historia muzyki, WOS i język angielski. Wiodące ma być jednak polskie disco.



- Jeżeli szkoła morska, to w Gdyni, szkoła górnicza na Śląsku, a jak szkoła disco polo, to musi być na Podlasiu. To jest dla wszystkich oczywiste - powiedział Marek Nazarko, burmistrz Michałowa.

"Bardzo dobry pomysł"



Wśród nauczycieli prym będzie wiódł legendarny Marcin Miller. - Będę przyjeżdżał i będę chciał przekazać młodzieży wszystko to, czego nauczyłem się będąc w zespole, na scenie - mówił wcześniej lider zespołu Boys.



Mieszkańcu pomysłowi lokalnych władz przyklaskują. - Bardzo dobry pomysł, bo to nasza muzyka, naszego regionu, tak że popieram to -powiedziała Maria, mieszkanka Michałowa.



Zespołowi szkół w Michałowie przez kilka lat groziła likwidacja. Nowy pomysł ma dać placówce drugie życie. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że sukces tej klasy, to, jak ona się będzie prezentowała, uczyła, zapracuje na rekrutację w przyszłym roku - tłumaczył Sikora.

Dziesięcioro uczniów już zadeklarowało chęć zamieszkania w internacie, co pokazuje, że kształcony w Michałowie młody narybek polskiej estrady nie będzie pochodził tylko z najbliższej okolicy.

"Byliśmy wyśmiewani, byliśmy synonimem kiczu"



- Paradoksem disco polo jest to, że od samego początku byliśmy wyśmiewani, byliśmy synonimem kiczu, a istniejemy na rynku już 30 lat - mówił Miller.



Obok szkoły gmina chce wybudować jeszcze całe centrum disco-polo razem z halą sportową i muzeum. Na te plany musi jednak najpierw pozyskać pieniądze.

prz/grz/ Polsat News