Rzuciła kamieniem w 6-latkę. Kobieta zostanie dziś przesłuchana

W poniedziałek wieczorem kobieta podeszła do grupki bawiących się dzieci i bez wyraźnego powodu rzuciła w jedno z nich kamieniem. Poszkodowaną okazała się 6-letnia dziewczynka, która z poważnymi obrażeniami głowy, zagrażającymi jej zdrowiu, a nawet życiu, została przetransportowana do szpitala w Katowicach, gdzie przeszła operację.

Kobieta oddaliła się z miejsca zdarzenia i była poszukiwana przez policję. Została zatrzymana dzień później w Chrzanowie, dzięki przypadkowemu świadkowi – kobiecie, która rozpoznała ją na przystanku autobusowym na podstawie zdjęcia zamieszczonego na profilach społecznościowych śląskiej policji.

Podejrzewana trafiła do szpitala

Jak poinformował asp. Nowak, we wtorek 46-latkę przewieziono do Jaworzna. Tam przeszła badanie lekarskie przed planowanym osadzeniem w policyjnym areszcie. Lekarz nie wyraził zgody na umieszczenie jej w izbie zatrzymań i kobieta została umieszczona w szpitalu. Stamtąd ma być przewieziona na przesłuchanie do prokuratury.

46-latka jest osobą bezdomną, znaną jaworznickiej policji. Według asp. Nowaka policja i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wielokrotnie próbowały udzielić jej pomocy, oferując np. miejsce w domu samotnej matki. Kobieta nie chciała jednak korzystać z tych możliwości. Na własną rękę podróżuje po całej Polsce, a nawet innych krajach Unii Europejskiej. Policja nie ma informacji, jakoby nadużywała alkoholu.