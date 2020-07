Mielno: ktoś okradł ratowników i zdemolował ich wieżę

- To jednak jest sprzęt ratowniczy, on służy do ratowania życia ludzkiego. Jak teraz mamy wykonywać swoją pracę? Nie mamy sprzętu, nie mamy miejsca pracy, to było haniebne zachowanie - powiedział Damian Kamiński, ratownik WOPR z Mielna.

- Zginął sprzęt ratowniczy, płetwy, maski, fajki, rzutki, niemal wszystko co było w obserwacyjno-ratowniczej wieży.

W nocy - jak przypuszczają ratownicy - musiała być niezła impreza. Zresztą alkohol na plaży, to poważny problem także w ciągu dnia.

- Wszystkie osoby, które wyciągamy z wody są pod wpływem alkoholu Apelujemy, żeby nie wchodzili w takim stanie, ale niestety nie mamy na to wpływu - przekazał inny ratownik Mateusz Gozdanek.

8 utonięć jednego dnia

Ratownicy tak jak o bezpieczeństwo swojego sprzętu jeszcze bardzie obawiają się nieodpowiedzialnych zachowań turystów. Tylko w czerwcu jeszcze przed rozpoczęciem wakacji w całej Polsce utonęło 57 osób, najtragiczniejsza była słoneczna niedziela 28 czerwca, kiedy jednego dnia utonęło 8 osób.



W lipcu w pierwszych trze dniach dniach utonęło już 9 osób

Jeziora i rzeki to miejsca w których najczęściej dochodzi do tragedii. Wybierając sie nad wode warto wybierać tylko te strzeżone kąpieliska.

Tegoroczny sezon nie tylko nad morzem jest wyjątkowy. Na plażach należy zachowywać społeczny dystans dwóch metrów, organizatorzy kąpielisk postawili specjalne znaki, o zasadach przypominają też przez megafony. Pomocne w dobie koronawirusa okazują się słynne parawany.

