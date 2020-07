Debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla Kamińskiego. "Policja to nie partyjny folwark"

Polska policja to nie partyjny folwark – podkreślał w środę w Sejmie poseł Tomasz Szymański (KO), zwracając się do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Wniosek KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra to próba zahamowania działań rządu pogłębiających kryzys demokracji i próba obrony praw człowieka – przekonywał.

Szymański w Sejmie przedstawiał wniosek KO o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Jak ocenił, czas na uzasadnienie wniosku jest zdecydowanie za krótki, by przez pięć minut omówić listę "zaniechań" i "nadużyć" ministra.

Poseł zapowiedział, że wymieni zatem "siedem grzechów głównych" ministra Kamińskiego, ale zdążył powiedzieć o pięciu z nich. Pierwszym było – jak mówił – "zaangażowanie służb w bezwzględne tłumienie protestów obywateli". Szymański odnosił się przy tym do tzw. strajków przedsiębiorców.

Drugim grzechem nazwał "wykorzystywanie służb do zadań, do których nie zostały powołane". Ocenił, że przykładem tego jest "wykorzystanie policji" do patrolowania okolicy domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Panie Kamiński, polska policja to nie partyjny folwark. Polska policja została utworzona po to, by służyć społeczeństwu, a nie waszej partii - podkreślił.

"Totalny brak profesjonalizmu"

Trzecim grzechem - według posła KO – jest działanie bez podstawy prawa, czego przykładem miałoby być dążenie do przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja.

Czwartym grzechem Szymański nazwał "totalny brak profesjonalizmu". Nawiązał przy tym to do rozmowy, jaką rosyjscy komicy przeprowadzili z prezydentem Andrzejem Dudą, podszywając się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. - Ośmieszyliście państwo urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ośmieszyliście Polskę - powiedział poseł.

Grzechem piątym nazwał inwigilację, twierdząc, że "minister Kamiński pozostaje odpowiedzialny za wysoce prawdopodobne funkcjonowanie systemu Pegasus".

Według posła złożenie przez klub KO wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA stanowi "próbę zahamowania działań rządu zmierzających do pogłębienia kryzysu demokratycznego w Polsce" oraz próbę obrony praw człowieka, "które w arogancki sposób łamane są przez służby podległe" Kamińskiemu.

