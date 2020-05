Konferencja szefa MSWiA i ministra zdrowia [OGLĄDAJ]

- Ministerstwo Zdrowia w ramach kolejnego etapu "odmrażania" gospodarki zarekomendowało zgodę na organizację wesel do 50 uczestników - przekazał w piątek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jak dodał, trwają prace nad opracowaniem wytycznych sanitarnych, które koordynuje Główny Inspektorat Sanitarny i resort rozwoju.

ZOBACZ: "Odmrażanie" wesel. Jest zgoda resortu zdrowia

Cieszyński poinformował również, że w czwartek rozmawiał z ambasadorem Chin w Polsce, który "wyraził gotowość wsparcia polskiego rządu w wyjaśnieniu wątpliwości co do jakości produktów" ochrony osobistej - w tym maseczek ochronnych, które docierają do Polski.

-Umówiliśmy się, że wspólnie będziemy działać w wyjaśnieniu tej sprawy - powiedział wiceszef MZ. Według niego "pierwszym krokiem" do takiego wyjaśnienia będzie przekazanie przez resort zdrowia wyników badań produktów, które z Chin zostały sprowadzone do Polski, po to "żeby wspólnie z rządem Chin dotrzeć do producentów".

Konsultacje ws. wesel i eventów

Z kolei ministerstwo rozwoju w piątkowym komunikacie poinformowało, że przygotowuje się do 4. etapu odmrażania kolejnych sektorów polskiej gospodarki, który planowany jest na początek czerwca.

"MR prowadzi konsultacje ws. wytycznych dla branż, które czekają na odmrożenie, m.in. eventowej, ślubnej oraz z właścicielami parków rozrywki. Przygotowujemy je we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Zakończyliśmy już rozmowy ws. wytycznych dotyczących funkcjonowania – po odmrożeniu – salonów piercingu i tatuażu oraz solariów. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy opracowywanie wytycznych m.in. dla branży transportu okołolotniczego" - podano.