Trwa remont stacji Gdańsk Kolonia, jednak w przyszłości pasażerowie nie wsiądą tam do pociągów. Stan ponad stuletniego przystanku zwrócił uwagę konserwatora zabytków. Nakazał więc, by jego "odświeżenie" zawarto w planach przebudowy szlaku kolejowego prowadzącego do portu. - Nowy peron będzie więc ładnie wyglądał i nic więcej - powiedział jeden z pracowników PKP PLK.