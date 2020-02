Platforma dla niepełnosprawnych na stacji. "Czas oczekiwania na obsługę do 1 godziny"

Aby pokonać schody prowadzące na peron stacji Toruń Miasto, niepełnosprawni muszą skorzystać ze specjalnej platformy, a wcześniej uzbroić się w cierpliwość. Obok urządzenia wisi bowiem kartka z instrukcją obsługi: podróżny ma zadzwonić po osobę, która uruchomi platformę. "Czas oczekiwania do 1 godziny". Od PKP PLK słyszymy, że aby nie czekać, trzeba zamówić obsługę dwa dni przed podróżą.

Na stacji Toruń Miasto, między peronem a tunelem prowadzącym do głównej hali, znajdują się schody. 13 stopni trudno pokonać osobom niepełnosprawnym, dlatego zamontowano przy nich platformę.

Nad schodami powieszono kartkę z informacją, że sterowaniem platformą zajmuje się obsługa stacji. Podano numery telefonów, pod którymi można ją wezwać i zastrzeżono, że czas oczekiwania na wykwalifikowanych pracowników sięga nawet godziny.

Według pasażerki, która wykonała zdjęcie kartki, powieszono ją "dosyć wysoko nad schodami", dlatego niepełnosprawni mogą jej nie zauważyć.

PKP PLK: obsługa ma obowiązek zjawić się jak najszybciej

Martyn Janduła z PKP PLK potwierdził polsatnews.pl, że na stacji Toruń Miasto obsługa ma maksymalnie godzinę, aby pojawić się przy platformie dla niepełnosprawnych.

- Obsługa ma obowiązek zjawić się na miejscu jak najszybciej - zapewnił.

Janduła dodał, że pomoc będzie udzielona "od razu", gdy chętny do skorzystania z niej poinformuje o tym przewoźnika na 48 godzin przed podróżą. Można to zrobić np. telefonicznie.

Stacja Toruń Miasto będzie zmodernizowana

PKP zaplanowało modernizację toruńskiej stacji. Nastąpi ona po 2021 roku.

Wikimedia Commons/Mateuszgdynia Peron 1 na stacji Toruń Miasto

- Wyższy peron pozwoli pasażerom wygodniej wsiadać do pociągów. Będzie on w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się - powiedział polsatnews.pl Janduła.

Ze stacji Toruń Miasto korzystało dziennie 1,5 tys. pasażerów w 2018 roku - wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego.

