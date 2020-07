WHO pod lupą włoskich prokuratorów. Zbadają, czy doszło do zaniedbań

We Włoszech wszczęto w poniedziałek śledztwo w sprawie roli, jaką odegrała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w obliczu pandemii koronawirusa - podała agencja Ansa. Wniosek o otwarcie postępowania złożyło stowarzyszenie obrony praw konsumentów.

Postępowanie jest na razie prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom - wyjaśniono. Dochodzenie zostało wszczęte w Mediolanie, a następnie przekazano je prokuraturze w Rzymie ze względu na jej kompetencję terytorialną.

ZOBACZ: Kraj, który "zakazał" koronawirusa, zachęca do noszenia maseczek. "To przez pył"

W zawiadomieniu do prokuratury obrońcy praw konsumentów z organizacji Codacons wskazali na "błędy, sprzeczności, zaniedbania i opóźnienia ze strony WHO w zarządzaniu" kryzysem na tle pandemii.

Media przytaczają fragment wniosku, w którym napisano: "Ten, kto miał za zadanie i obowiązek dostarczyć dokładne, szybkie i niezależne informacje, by dać ważne rekomendacje i podjąć decyzje dotyczące zdrowia publicznego, czyli WHO w osobie jej dyrektora Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa może ponosić odpowiedzialność za przyczynienie się do szerzenia się epidemii na jej początku i niedopuszczenie do uratowania tysięcy ludzi oraz do wywołania szkód ekonomicznych na całym świecie".

Zmarło 35 tys. osób

Ponadto organizacja Codacons zaznaczyła, że włoskie władze sanitarne "całkowicie zdały się na to, co dyktowała WHO i w pewnym stopniu zapłaciły za konsekwencje tego sposobu działania tam, gdzie organizacja zlekceważyła kryzys na tle koronawirusa, a potem wydała błędne wskazówki".

ZOBACZ: Milionerzy apelują o... podniesienie im podatków. Chcą pomóc wyjść z kryzysu

Prezes włoskiego stowarzyszenia konsumenckiego Carlo Rienzi oświadczył, że nie wyklucza podjęcia czynności w celu uzyskania odszkodowań, jeśli potwierdzone zostaną ewentualne niedozwolone działania.

Włochy są jednym z krajów na świecie, który pod względem liczby zmarłych, zakażonych i rozmiarów kryzysu, najbardziej ucierpiał z powodu epidemii. Zmarło dotychczas na Covid-19 prawie 35 tysięcy osób. Zakażonych koronawirusem zostało ponad 242 tysiące ludzi.

bas/ PAP