Prezydent Warszawy na pół etatu? O tym mówił rzecznik PO

- Będziemy wszyscy namawiać prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, by nie wracał do ratusza na cały etat, ale poświęcił też część swojego życia na arenę ogólnopolską - powiedział rzecznik PO Jan Grabiec. Jak dodał, o swojej przyszłej aktywności politycznej Trzaskowski zdecyduje sam.

- Będziemy wszyscy namawiać Rafała Trzaskowskiego, by nie wracał do ratusza na cały etat, ale poświęcił też trochę części swojego życia na arenę ogólnopolską. To bardzo ważne - powiedział Jan Grabiec w poniedziałek w radiu TOK FM. Wyraził też nadzieję, że sam Trzaskowski będzie chciał być dalej aktywny w polskiej polityce, ale dodał, że o tym, jaka to będzie aktywność, zdecyduje sam Rafał Trzaskowski.

Grabiec odnosząc się do uwagi, że wystąpienie Trzaskowskiego w niedzielę podczas wieczoru wyborczego brzmiało jak "otwarcie drogi do liderowania PO, albo nawet szerzej - całej opozycji" przyznał, że był on "jednym z liderów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej".

- Mam nadzieję, że tak będzie też w przyszłości - dodał. - Tak bardzo porusza ludzi w Polsce, obudził politycznie młodych ludzi, którzy tłumnie ruszyli do głosowania - zaznaczył rzecznik PO.

ZOBACZ: Sztabowcy Trzaskowskiego złożą protesty wyborcze. Mówią o wyborach za granicą

Słowa Grabca o niepełnym etacie odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Prezes stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jan Mencwel, nazwał tę wypowiedź "kompromitacją PO".

"To powinno ostatecznie przekonać Trzaskowskiego, że jego największym obciążeniem jest stojąca za nim partia Nitrasów, Kierwińskich i Grabców" - wskazał.

Już sam fakt, że powstała „błyskotliwa” koncepcja, by @trzaskowski_ rządził Warszawą na pół etatu, to kompromitacja PO.



To powinno ostatecznie przekonać Trzaskowskiego, że jego największym obciążeniem jest stojąca za nim partia Nitrasów, Kierwińskich i Grabców. https://t.co/wAaxath56D — JanMencwel (@JanMencwel) July 13, 2020

Nie wyobrażam sobie, prezydenta miasta na 1/2 etatu. Nigdy, nie widziałem dziekana uczelni wykonującego swoją funkcję na pół etatu. Ministra wykonującego funkcję na pół etatu. Funkcja to nie zawód. To umowa zawierana z wyborcami, studentami, elektorami i pasja w jej wykonywaniu. — Dr Maciej Kawecki (@kawecki_maciej) July 13, 2020

"Dla polityka nie ma nic gorszego, niż go ośmieszyć"

Słowa rzecznika PO skomentowali także dziennikarze. "Pół etatu w Ratuszu jest ok, ale dla ochroniarza" - napisał Dariusz Grzędziński z "Super Expressu".

Pisałem kilka godzin temu. Trzeba szybko zdecydować: albo zabawa w krajową politykę, albo samorząd.

Pół etatu w Ratuszu jest ok, ale dla ochroniarza. — Dariusz Grzędziński (@grzedzinski) July 13, 2020

prezydent stolicy na pół etatu to jest tak fundamentalnie głupie, że aż dech zapiera. Szacun dla autora — Adam Buła (@AdamBua) July 13, 2020

Rafał Trzaskowski, wg rzecznika PO, mógłby być prezydentem Warszawy tylko na część etatu?

Wygląda to na próbę osłabienia mocnej powyborczej pozycji RT.

Dla polityka nie ma nic gorszego, niż go ośmieszyć.

PO ma jakieś wyjątkowe umiejętności wynajdywania grabi, na które nadeptuje. — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) July 13, 2020

Skoro praca na pół etatu, to również pensja jak za pół etatu...? pic.twitter.com/4u1KH0CXYH — Jan Kunert (@Jan_Kunert) July 13, 2020

zdr/prz/ PAP, polsatnews.pl